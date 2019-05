Toàn cảnh vụ bắt nửa tấn ma túy 'hảo hạng' ở TP.HCM

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 11.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Cục Hải quan TP.HCM, có sự phối hợp của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Công an các quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh (Công an TP.HCM); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương đã phá thành công chuyên án 719ĐL về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do các nghi phạm người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.