Bắt nửa tấn ma túy 'hảo hạng' giá 500 tỉ đồng của nghi can người Trung Quốc

Chiều 11.5, hàng trăm trinh sát Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương, TP.HCM; Công an các quận, huyện: Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh... (TP.HCM) khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh).