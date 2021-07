Lo ngại về cuộc chiến giá dầu nếu UAE rút khỏi OPEC

Theo Reuters, phần lớn các nước trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gọi chung là OPEC+ đồng ý tăng sản lượng dần và gia hạn thỏa thuận cho tới cuối năm 2022. Tuy nhiên, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thuộc OPEC đã lên tiếng phản đối đẩy cuộc họp rơi vào thế bế tắc.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường dầu tại Rystad Energy nhấn mạnh, nếu có sự rạn nứt về quan điểm của các bên, thị trường dầu có thể rơi vào một đợt giảm giá tương tự như khi chứng kiến Nga rời OPEC+ tại cuộc họp hồi tháng 3.2020 và sau đó là cuộc chiến giá dầu. Tuy nhiên, nhóm các nhà phân tích tại Eurasia Group tin rằng các nước sản xuất dầu vẫn có thể tiến tới thỏa thuận vào đầu tuần tới. Có lẽ UAE sẽ thương lượng, nhưng không đủ can đảm để mạo hiểm tất cả. Trong trường hợp xấu nhất, vẫn tiếp tục bất đồng quan điểm, các vị này cũng dự báo “điều đó sẽ khiến thị trường chấn động”.

Trong khi đó, trong nước, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu có giảm do bịch bùng phát, nhập khẩu xăng dầu các của Việt Nam trong tháng 6 giảm đến 28% so với tháng trước và tính luôn 6 tháng đầu năm, nhập khẩu xăng dầu giảm 7,2%. Trên thế giới , trong tháng 6, giá dầu thô tăng từ 8-10% so với tháng trước.