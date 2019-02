Loại hàng ngàn sản phẩm phân bón, thuốc kém chất lượng

Trong thời gian qua, một trong những nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm được cho là do lượng vật tư nông nghiệp được cấp phép tràn lan, nhiều sản phẩm không an toàn, kém chất lượng. Hậu quả làm nhiều nông dân lạm dụng gây mất an toàn cho nông sản, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm.