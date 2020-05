Lợi nhuận cao nhất là vàng, tiềm tàng bất động sản...?

Các chỉ số thống kê cho thấy, tốc độ tăng/giảm giá trên một số kênh trong 4 tháng đầu năm 2020 như sau.

Vàng từ năm 2019 đã bước vào thời của mình, khi tăng 16,23%, 4 tháng đầu năm 2020 tăng tiếp 12,14%, tính chung tháng 4/2020 so với tháng 12/2018 tăng 30,24%- một tốc độ tăng rất cao so với các kênh đầu tư khác trong cùng thời gian. Nhiều dự đoán trong năm nay giá vàng trong nước có thể vượt qua mốc 58 triệu đồng/lượng, thậm chí còn có dự đoán lên tới 70-80 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân chủ yếu giá vàng thế giới sẽ vượt qua mốc 2000 USD/ounce, cao hơn đỉnh cũ (1900 USD/ounce), thậm chí còn đạt tới 3000 USD/ounce) với việc hạ thấp lãi suất cơ bản các gói kích thích kinh tế lên đến hàng chục nghìn tỷ USD,…; tỷ giá VND/USD sẽ vượt qua mốc 25000 VND/USD; tâm lý tích trữ, trú ẩn vào vàng còn lớn. Tuy nhiên đã xuất hiện tình trạng lướt sóng và không thể quên trạng thái đã xảy ra khi “vượt qua đỉnh” sẽ là xuống sâu (như từ 49 triệu xuống 35 triệu đồng/lượng).

"Đô" tăng thấp, khó có cơ bật

Giá USD đã cơ bản ổn định trong thời kỳ từ 2012 đến nay (bình quân thời kỳ 2011-2019 chỉ tăng trên 1,6%/năm và 4 tháng 2020 chỉ tăng 1,47%), tức là đếu thấp hơn định hướng tăng (2%) của Ngân hàng nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu do lượng ngoại tệ đạt quy mô khá từ các nguồn: FDI thực hiện (từ 2008 đến 2019 đã vượt qua mốc 10 tỷ USD, bình quân 1 năm đạt gần 13,74 tỷ USD); xuất siêu 4 năm liền và có khả năng xuất siêu năm thứ 5 liên tiếp; lượng kiều hối từ năm 2012 đến 2019 đã vượt qua mốc 10 tỷ USD, khoảng 6% GDP; xuất khẩu dịch vụ du lịch 2018- 2019 vượt qua mốc 10 tỷ USD, nếu trừ đi phần nhập khẩu dịch vụ du lịch vẫn còn chênh lệch 4-5 tỷ USD; đầu tư giá tiến đến nay đã đạt gần 20 tỷ USD,… Việc điều hành tỷ giá đã có sự thay đổi về phương thức, chuyển từ 6 tháng 1 lần (có tính chất “giật cục") sang xác định tỷ giá trung tâm, vừa linh hoạt theo thị trường, vừa ngăn chặn đầu cơ “đón lõng”, lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 0%, thấp xa so với lãi suất tiền gửi nội tệ. Dự trữ ngoại hối hiện ở mức vượt qua 3 tháng nhập khẩu- ranh giới an toàn theo thông lệ quốc tế. Tâm lý găm giữ ngoại tệ cũng đã giảm. Lòng tin đối với VND cơ bản bảo đảm,… Tuy tốc độ tăng tỷ giá USD trong những tháng tới có thể cao lên do nhiều đối tác thương mại lớn phá giá mạnh đồng nội tệ, lượng tiền tung ra thị trường của nhiều nước còn lớn hơn trong khủng hoảng 2008-2009, tỷ giá thương mại 3 tháng đầu năm đã chuyển sang dấu âm (có lợi cho nhập khẩu hơn là xuất khẩu),…, nhưng khả năng đến cuối năm cũng khó vượt qua mốc 2500 VND/USD.