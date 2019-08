Lúng túng dán nhãn hàng Việt

Bộ Công thương cũng nhận định, việc thiếu vắng các quy định về việc như thế nào thì một sản phẩm được coi là “sản phẩm của VN” hay “sản xuất tại VN” đã khiến nhiều tổ chức và cá nhân lúng túng khi muốn ghi chính xác nước xuất xứ trên nhãn sản phẩm

VN đã ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa, trong đó có các yếu tố như thế nào thì một sản phẩm được coi là có xuất xứ VN nhưng chỉ áp dụng cho hàng xuất nhập khẩu để được hưởng ưu đãi thuế theo cam kết tại các hiệp định thương mại tự do. Nhưng đối với hàng hóa lưu thông trong nước, vẫn chưa có quy định cụ thể như thế nào được gắn nhãn “Sản phẩm của VN” hay “Sản xuất tại VN”. Chính vì vậy, hàng “Made in Vietnam” được hiểu khác nhau và cũng được gắn tràn lan. Nhập khẩu linh kiện về VN lắp ráp, với các công đoạn đơn giản lại ghi hàng Việt; thậm chí nhiều hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc cũng ghi “Made in Vietnam”…