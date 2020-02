Lượng heo về hai chợ đầu mối TP.HCM giảm gần một nửa

Giá heo mảnh đẹp bán tại chợ đầu mối Hóc Môn sáng nay (6.2) 105.000 - 110.000 đồng/kg. Theo các thương lái, lượng heo về chợ giảm gần một nửa so với trước tết, giảm hơn 1/3 so với ngày thường. Tuy nhiên các thương lái cho rằng, duy trì dưới 5.000 con ở chợ đầu mối sẽ bán tốt, cao hơn số đó, chắc chắn sẽ bị “dội” hàng. “Tình hình này sẽ kéo dài ít nhất qua rằm tháng giêng (sau ngày 9.2) chợ mới tăng mua được. Tuy nhiên, thông tin sáng nay rằng học sinh tiếp tục được cho nghỉ học thêm 1 tuần lại khiến các thương lái tính toán lại. Sang tuần sau, thị trường vẫn chưa khởi sắc như mong muốn”, một thương lái ở Long An cho biết.

Giá heo hơi trên thị trường vẫn chững lại ở mức từ 78.000 - 85.000 đồng/kg. Sau khi tăng bật lên 4.000 đồng/kg tại một số địa phương ở miền Nam và miền Bắc, giá heo hơi hôm nay trên thị trường 3 miền không có nhiều biến động. Miền Bắc dao động từ 78.000 - 85.000 đồng/kg; miền Trung hiện duy trì trong khoảng 80.000 - 85.000 đồng/kg; khu vực Tây nguyên tại Lâm Đồng và Đắk Lắk đạt 80.000 - 81.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng bắt đầu giảm nhẹ, dao động từ 77.000 - 82.000 đồng. Cụ thể, các tỉnh miền Tây Nam bộ, giá heo hơi giao dịch ở mức chung, 81.000 - 82.000 đồng/kg như tại Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ. Khu vực miền Đông Nam bộ, giá heo vẫn duy trì mức ổn định trong khoảng từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. Thủ phủ nuôi heo Đồng Nai giá heo hơi nay đã rớt xuống 78.000- 80.000 đồng/kg.