Giá heo hơi ngày 5.2: Miền Bắc và Nam bất ngờ tăng 4.000 đồng/kg

Hai ngày trước (3 và 4.2) heo hơi giảm gần 10.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, đến sáng nay, giá heo hơi ở Thái Bình báo tăng 4.000 đồng/kg, lên mức 86.000 đồng/kg. Đây cũng là mức đỉnh từ trước Tết đến nay. Tại Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam… heo hơi dao động từ 80.000 – 81.000 đồng/kg; Bắc Giang, Lào Cai, Vĩnh Phúc… cao hơn, từ 80.000 – 83.000 đồng/kg; Hưng Yên đạt 83.000 – 85.000 đồng; thấp nhất được ghi nhận tại Tuyên Quang với là 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Trung chững lại, dao động từ 80.000 -85.000 đồng/kg. Cao nhất tại các tỉnh từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, mức giá từ 83.000 – 85.000 đồng/kg. Riêng tại Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay thấp hơn nhất trên cả nước với 74.000 – 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các chợ truyền thống tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ có dấu hiệu giảm do mãi lực thấp do học sinh, sinh viên, công nhân chưa quay trở lại đi học và đi làm do dịch cúm Corona được. Dự báo, tình hình này sẽ kéo dài hết tuần hoặc thậm chí sang tuần sau. Thịt ba rọi được bán tại chợ bán lẻ sáng nay (5.2) giá 160.000 đồng/kg, thịt sườn non 180.000 đồng/kg, nạc thăn 140.000 đồng/kg. Theo bảng giá của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam hôm nay (5.2), thịt nạc vai giá 140.000 đồng/kg, ba rọi 165.000 đồng/kg, chân giò 125.000 đồng/kg, nạc dùi 150.000 đồng/kg, thăn heo 165.000 đồng/kg. So với trước Tết, giá thịt heo trên thị trường bán lẻ đã giảm khá mạnh, giảm sâu nhất lên đến 70.000 đồng/kg với thịt ba rọi, các loại thịt nạc giảm khoảng 20.000 đồng/kg.