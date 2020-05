Lương thưởng bình quân nhân viên ngân hàng lên đến 47 triệu đồng/tháng

Trong khi nhiều doanh nghiệp phải giảm bớt nhân sự, giảm lương do Covid-19 thì nhiều ngân hàng vẫn tăng lương, thưởng cho nhân viên của mình. Theo số liệu từ báo cáo tài chính quý 1/2020, lượng nhân viên của nhiều nhà băng không giảm mà tiếp tục tăng. Chẳng hạn như ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đến hết tháng 3.2020 có 6.700 nhân viên, tăng thêm 500 người so với cuối năm 2019; ngân hàng An Bình tăng thêm 210 người so với cuối năm 2019; ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tăng thêm 371 người; ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) tăng thêm 224 người so với cuối năm 2010; ngân hàng Á Châu (ACB) tăng thêm 13 người…

Đáng chú ý, thu nhập bình quân tại nhiều ngân hàng vẫn tăng so với năm trước. Chẳng hạn, ngân hàng Tiên Phong trong quý đầu năm nay chi tổng cộng lương, phụ cấp và trợ cấp cho nhân viên là 33,3 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 10% so với mức gần 30 triệu đồng/người/tháng của cùng kỳ năm trước; Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) chi trả bình quân 23 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019; Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) chi bình quân 24 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với quý 1/2019; Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) chi trả bình quân 33,2 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2019; Ngân hàng Techcombank trong quý đầu năm nay giảm nhẹ lượng nhân viên là 34 người, nhưng thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/tháng, tăng thêm 6 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm 2019…