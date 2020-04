Mạo hiểm vay vốn đầu tư thời Covid

Tận dụng vốn với lãi suất rẻ hơn

Chị Nguyên Trà (TP.HCM) cho biết vừa xem một căn hộ chung cư trên địa bàn Q.Thủ Đức hơn 60 m2, 2 phòng ngủ, với giá 1,22 tỉ đồng, trong khi giá thị trường những căn khác rao khoảng 1,4 - 1,5 tỉ đồng. Thấy rẻ, vợ chồng chị Trà dự định vay tiền ngân hàng (NH) để mua căn hộ này, sau dịch bán có thể kiếm vài trăm triệu. “Nhân viên NH tư vấn lãi suất vay trong năm đầu gần 9%/năm, những năm tiếp theo được tính bằng lãi suất huy động cộng biên độ 4,5 - 4,7%/năm, khoảng 13%/năm. Thời kỳ dịch bệnh, giới đầu cơ không tham gia thị trường nhà đất nên giá rẻ hơn, là cơ hội mua nhà ở”, chị Trà tính toán. Căn hộ đang được thế chấp NH, chủ nhà kẹt tiền, muốn bán nhanh để giải quyết nợ nần nên giá thấp hơn.

Lãi vay rẻ hơn, nhiều nhà đầu tư bất động sản cắt lời, giảm lỗ bán ra khiến không ít người đang tìm cơ hội mua vào. Anh V.T.N (Q.2) cũng đang tìm đất nền tại khu vực Q.Thủ Đức, Q.9. “Vợ chồng tôi có khoảng 5 tỉ tiết kiệm, có thể vay thêm NH một vài tỉ để đầu tư nếu tìm được bất động sản phù hợp”, anh N. cho biết.

Không chỉ muốn vay vốn rẻ hơn từ NH để đầu tư, một số người cũng muốn tìm cơ hội “đảo nợ”. Chị Hạnh (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang nợ một khoản tại NH đã mấy năm nay vay đầu tư mặt bằng cho thuê với lãi suất 10,3%/năm. Thấy lãi vay rẻ hơn, chị tính mượn nóng người thân trả dứt điểm khoản nợ cũ rồi vay mới trả lại họ với lãi suất rẻ hơn. “Nhân viên NH có phản hồi là cho thuê trọ bị ảnh hưởng bởi dịch thì NH hỗ trợ bằng hình thức kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc khoảng 9 tháng (từ nay đến hết 31.12.2020), lãi vẫn trả bình thường. Tuy nhiên khách hàng phải chứng minh được mình bị tổn thất trên 20% tổng thu nhập và có phương án khắc phục sau khi Covid-19 đi qua; hoặc chứng minh khách hàng không còn khả năng trả nợ do bị mất nguồn thu nhập từ lương… thấy điều kiện đưa ra nản quá”, chị Hạnh than.

Ngân hàng thận trọng

Tư vấn cho chúng tôi về khoản vay mua nhà , ông Khánh, nhân viên tín dụng Vietcombank, cho biết: Khách hàng cầm cố sổ tiết kiệm vay dưới 6 tháng, lãi vay là 7%/năm, trên 6 tháng là 7,8%/năm. Trong trường hợp vay mua nhà, cầm cố bằng tài sản là nhà đất, NH đang có chương trình lãi suất vay ưu đãi năm đầu tiên cố định 8,1%/năm, hoặc 2 năm là 8,7%/năm, những năm tiếp theo lãi suất sẽ dựa trên lãi suất huy động cộng cho biên độ (hiện nay đang khoảng 10,5%/năm). “Các tiêu chí cho vay hiện nay vẫn chưa thay đổi gì so với trước đó. Do đang trong mùa dịch nên NH xem hồ sơ vay có đảm bảo điều kiện hay không, chị nên chuyển trước cho NH một số thông tin, giấy tờ. Chị cứ yên tâm, khi hồ sơ vay được chấp nhận, NH sẽ thông báo cho phía công chứng đến tận nơi thực hiện”, ông Khánh nói.

Theo ông Phan Viết Cường, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân NH TMCP Bản Việt (NH Bản Việt), NH hiện nay vẫn triển khai cho khách hàng vay mới. Do lãi suất huy động tiền đồng đã giảm nên hiện nay lãi suất cho vay ra cũng giảm từ 1 - 1,5%/năm so với trước thời điểm dịch bệnh. Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 8 - 10%; đối với khoản vay trung dài hạn lãi suất trong thời gian ưu đãi (3, 6, 12 tháng đầu) từ mức 8 - 9,5% năm. Tuy nhiên, ông Cường cũng cho hay do dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến thu nhập và dòng tiền của khách hàng nên việc xét duyệt các khoản vay cũng phải thận trọng hơn là điều tất yếu.