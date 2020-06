Masan ‘lấn sân’ sang sức khỏe, giáo dục, giải trí, tài chính

Đại hội cổ đông 2020 của Tập đoàn Masan cùng hai công ty thành viên diễn ra với chủ đề “Our Journey is The Consumer’s Journey – Con đường chúng ta đi”. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan cho rằng mục tiêu của Masan là dẫn đầu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi bán lẻ hiện đại trên toàn quốc chứ không chỉ giới hạn ở một vài địa phương. Thay vì chỉ ở mức 8% hiện nay, kênh mua sắm hiện đại dự kiến sẽ chiếm 30% toàn ngành bán lẻ vào năm 2025 và Masan có thể gia tăng quy mô này lên đến 50%. Yếu tố thay đổi cuộc chơi là khi Masan không chỉ có kênh mua sắm hiện đại cho các cư dân thành thị mà còn mang trải nghiệm tuyệt vời này đến phục vụ cả người tiêu dùng ở nông thôn.

Tổng giám đốc của Tập đoàn Masan – ông Danny Le chia sẻ thêm, bước tiếp theo của tập đoàn này có thể sẽ là truyền thông, giáo dục, sức khỏe, tài chính ... để phục vụ người tiêu dùng. Bởi trong vài năm tới, sẽ có khoảng 60% khách hàng có mức thu nhập trung bình khá trên 5.000 USD/người/năm, nhưng còn nhiều nhu cầu chưa được phục vụ do hạ tầng phục vụ còn phân mảnh, còn nhiều mảng chưa phát triển so với các nước lân cận... Với việc sáp nhập hệ thống bán lẻ Vincommerce , Masan đã có một bước tiến lớn để trở thành Tập đoàn Tiêu dùng - Bán lẻ hàng đầu và nâng cao khả năng phục vụ tốt hơn các nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. Để làm được điều đó, theo ông Danny Le, cần phải có cả hệ thống bán lẻ offline lẫn online. Hiện nay, nhà bán lẻ hàng đầu của Mỹ là Walmart đã vươn lên dẫn đầu thị phần bán hàng online với 37% trong khi Amazon chỉ chiếm 29%. Sự thành công này là do Walmart vẫn tận dụng hạ tầng offline của mình để phục vụ người dùng. Việt Nam có tiềm năng lớn về dich vụ số nhưng chỉ online không là chưa đủ...