Máy bay được khử trùng phòng dịch Corona như thế nào?

Trước đó, Vietnam Airlines cũng thông báo nhằm hạn chế điều kiện để virus nCoV tồn tại và phát triển, Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh nhiệt độ khoang hành khách lên 26 độ C và duy trì suốt thời gian bay trên tất cả chuyến bay (do nhiệt độ lý tưởng để virus nCoV sinh sôi là dưới 25 độ C).