Máy bơm khủng 'hết phép' do bị phá hoại?

Ông chủ siêu máy bơm lý giải đường ngập, máy bơm tắc do có người cố ý phá hoại.

Đề nghị công an vào cuộc

Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghiệp - đơn vị cung cấp vận hành siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, lý giải đêm 1.6, mưa lớn khiến đường ngập nhưng nước không về máy bơm như mọi khi.

Trên đồng hồ đo của trạm, lượng nước về chỉ là âm 2,7 -2,8 m, quá nhỏ nên máy bơm không hoạt động được. Theo ông Cường, chỉ có một nguyên nhân khiến nước không về là do tắc đường ống dẫn. Tuy nhiên, trước đó Trung tâm chống ngập đã tổ chức nạo vét 2 hệ thống cống dẫn nước về máy bơm trong vòng 23 ngày, mỗi ngày thu được trung bình 8 - 8,5 m3 rác, tổng thu được gần 200 m3 rác thải, bùn đất các loại.

Cống nhỏ so với năng lực máy bơm nên nước khó về. Việc có người phá hoại khó xảy ra vì không ai muốn TP chịu cảnh ngập lụt đến mức hằng ngày đem rác đến nhét vào cho tắc cống. Tất nhiên máy bơm là cần thiết nhưng phải tính toán lại công suất cho phù hợp. Trong trường hợp hiện nay, TP nên xem xét lại hợp đồng, tính toán giảm giá thuê máy bơm và bên Quang Trung có thể nhờ đến tư vấn của các chuyên gia để điều chỉnh thiết kế máy bơm. TS Hồ Phi Long

“Gần 200 mrác thải được vớt lên, đảm bảo tuyến cống này đã thông thoáng, đủ dẫn nước. Tắc cống chỉ có thể do tác động của một hay một nhóm đối tượng phá hoại cố tình cản trở hoạt động của máy bơm. Đây là lần thứ 2 xảy ra hiện tượng bất thường như vậy tại khu vực máy bơm. Chúng tôi đề nghị cơ quan công an phải vào cuộc đề làm sáng tỏ, không để mang tiếng cho máy bơm, mang tiếng doanh nghiệp (DN) và ảnh hưởng cuộc sống của người dân TP”, ông Cường nói và cho biết theo hợp đồng chống ngập, trách nhiệm thông tắc cống, thu rác thuộc Trung tâm chống ngập TP, DN chỉ phụ trách vấn đề bơm. Tắc cống, nước không về thì máy bơm không bơm được, đường tắc không phải lỗi do DN.