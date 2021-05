Máy tính, điện thoại 'Made in Vietnam' xuất khẩu thu về gần 35 tỉ USD

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong 4 tháng đầu năm, hoạt động giao thương của các doanh nghiệp vẫn diễn ra sôi động, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tới tổng cầu của nhiều ngành hàng còn nặng nề. Cả nước đã xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 103,9 tỉ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,76 tỉ USD, tăng 12,8% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 78,14 tỉ USD, tăng 34,4%.

Đáng ghi nhận, nhiều mặt hàng vẫn tăng trưởng cao trong xuất khẩu như 5 nhóm hàng dẫn đầu đạt kim ngạch trên 5 tỉ USD. Cụ thể, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 18,4 tỉ USD, tăng 19,4% so với 4 tháng đầu năm 2020. Đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu gần 15,9 tỉ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy chỉ riêng các sản phẩm máy tính, điện thoại di động và linh kiện “Made in Vietnam” đã thu về được gần 35 tỉ USD. Kế tiếp là nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12 tỉ USD, tăng 76,9%; hàng dệt may xuất khẩu đạt hơn 9,5 tỉ USD, tăng 9% và giày dép ước đạt 6,39 tỉ USD, tăng 18,7%...

Dù vậy ở chiều ngược lại, nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện cũng dẫn đầu trong hoạt động nhập khẩu khi đạt 22 tỉ USD (chiếm 21,5% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 14,8 tỉ USD, tăng 31,7%; điện thoại và linh kiện đạt 6 tỉ USD, tăng 44%...

Trước đó trong cả năm 2020, sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam đạt 253,2 triệu cái. Hoạt động xuất khẩu nhóm hàng điện thoại di động và linh kiện cả năm 2020 cũng giảm nhẹ so với năm 2019 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đạt 50,9 tỉ USD, giảm 1%. Riêng nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện vẫn tăng trưởng về xuất khẩu, đạt 44,7 tỉ USD, tăng 24,4% so với năm 2019...