Điện thoại, máy tính 'Made in Vietnam' xuất khẩu thu về hơn 26 tỉ USD

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng điện thoại di động sản xuất trong quý 1/2021 đạt 54,4 triệu cái, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng ti vi đạt hơn 4,45 triệu chiếc, tăng 30,9%. Đồng thời về hoạt động xuất khẩu, trong số 11 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD của quý 1 năm nay, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 14,1 tỉ USD, chiếm 18,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, nhóm sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12 tỉ USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước.