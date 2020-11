Điện thoại, máy tính, dệt may xuất khẩu hơn 100 tỉ USD

Cụ thể, cả nước đã có 31 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD. Trong đó, nhóm hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu đạt hơn 42 tỉ USD, chiếm 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Thứ hai là nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt gần 36,2 tỉ USD, tăng 24,3%. Thứ ba là hàng dệt may đạt gần 24,8 tỉ USD, giảm 9,3%. Thứ tư là nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 21 tỉ USD, tăng 42% và xuất khẩu giày dép đạt gần 13,4 tỉ USD, giảm 9,9%...

Như vậy, nếu chỉ tính 3 nhóm hàng xuất khẩu dẫn đầu là điện thoại cùng linh kiện, hàng điện tử, máy tính và dệt may thì kim ngạch đã đạt hơn 103 tỉ USD. Trong đó, hàng dệt may bị tác động mạnh kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Nhiều nước phải thực hiện biện pháp cách ly xã hội khiến đơn hàng xuất khẩu trong nhiều tháng tuột dốc. Dù thị trường xuất khẩu dệt may đang dần hồi phục nhưng dự báo cả năm 2020, xuất khẩu của nhóm hàng này chỉ ước đạt 32 - 33 tỉ USD, giảm 6 - 7 tỉ USD so với cả năm 2019. Ngược lại, xuất khẩu nhóm hàng điện tử, máy tính lại tăng khá mạnh bất chấp Covid-19 và vươn lên đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu hiện nay, chỉ sau nhóm hàng điện thoại và linh kiện...