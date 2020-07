Xuất khẩu điện thoại, máy quay phim hụt thu cả tỉ USD

Bên cạnh đó, nhiều ngành hàng cũng sụt giảm về giá trị xuất khẩu như hàng dệt may trong tháng 6 xuất khẩu đạt 2,6 tỉ USD, tăng 39,4% so với tháng trước và là nhóm hàng có mức tăng nhiều nhất trong số các nhóm hàng chủ lực của Việt Nam tháng 6 so với tháng 5. Tuy nhiên, tính đến hết quý 2/2020, xuất khẩu nhóm này đạt 13,18 tỉ USD, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước.