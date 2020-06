Xuất khẩu điện thoại, dệt may ‘bay’ trên tỉ đô

Trong tháng 5, theo Tổng cục Hải quan , xuất khẩu cả nước tăng 9,1% so với tháng 4, giá trị đạt 19,19 tỉ USD. Trong đó, có những nhóm hàng tăng cao: điện thoại các loại và linh kiện tăng 428 triệu USD, tương đương tăng 17,1%, đạt 2,93 tỉ USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 360 triệu USD, tương đương gần 12%, đạt 3,40 tỉ USD; hàng dệt may tăng 257 triệu USD, tương ứng 16%, đạt 1,87 tỉ USD…

Tính hết tháng 5, giá trị xuất khẩu của cả nước đạt 100,21 tỉ USD, giảm 0,9% so cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong tháng 5 xuất khẩu hàng dệt may tăng so với tháng 4, nhưng tính 5 tháng đầu năm nay so cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hàng dệt may có mức giảm thê thảm nhất, mất 1,66 tỉ USD, tương đương 13,6%, chỉ đạt 10,56 tỉ USD. Nhóm hàng xuất khẩu thứ 2 cũng có mức giảm cao là điện thoại các loại và linh kiện. 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm hàng này có giá trị cao nhất, đạt 18,31 tỉ USD nhưng giảm 7,1%, tương ứng mất 1,41 tỉ USD so cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại sang EU đạt 3,97 tỉ USD, giảm 24,7%; sang thị trường Mỹ đạt 3,39 tỉ USD, giảm hơn 10%; nhưng sang thị trường Trung Quốc đạt 3,21 tỉ USD, tăng gấp 3,2 lần và sang Hàn Quốc đạt 2,11 tỉ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với nhóm hàng dệt may, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với giá trị đạt 4,84 tỉ USD, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường còn lại cũng giảm mạnh như sang Nhật giảm hơn 4%, đạt 1,39 tỉ USD; sang EU giảm 19%, với 1,26 tỉ USD…

Đáng lưu ý, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) giảm mạnh hơn so với doanh nghiệp trong nước. 5 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 120,17 tỉ USD, giảm 6,2% (tương ứng 7,95 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 65,55 tỉ USD, giảm 6,5%; nhập khẩu đạt 54,62 tỉ USD, giảm 5,9% so với 5.2019.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của doanh nghiệp khu vực FDI trong 5 tháng đầu năm thặng dư gần 11 tỉ USD.