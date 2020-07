Rau quả Việt Nam tăng xuất khẩu ở các thị trường khó tính

Theo thông tin từ Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), giá trị xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,79 tỉ USD.

Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt 906,1 triệu USD, giảm 29,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 1,3 tỉ USD). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tốc độ xuất khẩu hàng hóa chậm lại, do áp dụng chặt chẽ các biện pháp kiểm soát phòng dịch.

Đáng chú ý, sản lượng và giá trị xuất khẩu rau quả đến các thị trường khó tính trong 6 tháng đầu năm đều tăng. Cụ thể, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 67,4 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Nhật Bản đạt 57,7 triệu USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Mỹ đạt 62 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái; Hà Lan đạt 34 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.