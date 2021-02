Vốn FDI giải ngân 2 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20.2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 5,46 tỉ USD, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 126 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 74,8% với tổng vốn đăng ký đạt 3,31 tỉ USD, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng số vốn điều chỉnh, dù số dự án đăng ký điều chỉnh giảm 23,8% so với cùng kỳ nhưng tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,61 tỉ USD, tăng 2,5 lần so với 2 tháng đầu năm 2020. Tương tự, vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại 2 tháng đầu năm nay cũng chỉ đạt 543,1 triệu USD, giảm 34,4%. Tuy nhiên ngược lại, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoà i ước đạt 2,5 tỉ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.