Nước ngoài rót hơn 4 tỉ USD vào bất động sản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính đến ngày 20.12, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỉ USD, giảm 25% so với năm 2019. Trong đó, có 2.523 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 14,6 tỉ USD, giảm 35% về số dự án và giảm 12,5% về số vốn đăng ký so với năm trước; có 1.140 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,4 tỉ USD, tăng 10,6%. Bên cạnh đó, còn có 6.141 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 7,5 tỉ USD, giảm 51,7%. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 19,98 tỉ USD, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ tăng 6,7%).