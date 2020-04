Nhà đầu tư ngoại rót 12,33 tỉ USD vốn FDI vào Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20.4, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) 4 tháng đầu năm 2020 đạt 12,33 tỉ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ, song góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư ngoại lại giảm mạnh nên làm giảm tổng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, nếu xét về giá trị, vốn FDI đăng ký 4 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016 - 2018 như tăng 52,3% so với năm 2018, tăng 16,4% so với năm 2017 và tăng 79% so với năm 2016.

Trong đó, có 984 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 6,78 tỉ USD, tăng 26,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư tăng là do trong 4 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới với tổng vốn đầu tư 4 tỉ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới. Điều đó cũng đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn, từ 4,9 triệu USD năm 2019 lên 6,9 triệu USD năm 2020.

Bên cạnh đó, có 335 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm đạt trên 3,07 tỉ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỉ USD.

Riêng việc góp vốn , mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt gần 2,48 tỉ USD, bằng 34,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù số lượt góp vốn, mua cổ phần tăng, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,77 triệu USD/lượt góp vốn, nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu vốn FDI đăng ký 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tính chung trong 4 tháng qua, khối ngoại đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6 tỉ USD. Thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,9 tỉ USD và thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký 776 triệu USD. Riêng hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 4 thu hút được 665 triệu USD.

Hiện Singapore dẫn đầu về vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay với 5,07 tỉ USD. Thái Lan đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,46 tỉ USD và Nhật Bản đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,16 tỉ USD. Tiếp theo là Trung Quốc , Đài Loan, Hàn Quốc ...

Còn tính theo số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 265 dự án, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 135 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 116 dự án, Singapore đứng thứ tư với 81 dự án…

Tính đến ngày 20.4, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,15 tỉ USD, bằng 90,4% so với cùng kỳ năm 2019.