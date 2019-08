Cẩn trọng với dòng FDI đột biến từ Trung Quốc

Nguyên nhân dòng vốn FDI từ Trung Quốc vươn lên dẫn đầu tại VN do làn sóng dịch chuyển của các DN để tránh thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Vấn đề của VN là cần phải sàng lọc kỹ, tránh công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường.



PGS-TS Trần Đình Thiên

Sau một thời gian dài tăng trưởng khá ấn tượng, từ tháng 1 - 7 thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào VN bắt đầu giảm. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 7 cả nước thu hút 2.064 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt gần 8,3 tỉ USD. Đáng chú ý, số dự án tăng 24,6%, nhưng vốn đăng ký lại giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 791 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt khoảng 3,42 tỉ USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đạt gần 11,7 tỉ USD, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2018.