Doanh nghiệp FDI xuất siêu 5,5 tỉ USD trong 2 tháng

Ngày 16.3, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 2 đạt 29,34 tỉ USD, giảm hơn 25% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 2 tháng đạt 68,52 tỉ USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 2 tháng đầu năm trị giá xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 37 tỉ USD, tăng 32%; nhập khẩu đạt 31,51 tỉ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2020.