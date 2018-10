Máy tính, máy in... cũ tiếp tục bị cấm nhập khẩu

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 30.11. Theo đó, các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu vào VN bao gồm: Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; Máy tính và các loại máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác.