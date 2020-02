Metro tăng tốc

Chiều qua (17.2), Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (Ban QLĐSĐT) đã tổ chức lễ thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1 - tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Ban QLĐSĐT Huỳnh Hồng Thanh nhấn mạnh đây là một trong những cột mốc quan trọng của dự án này, đánh dấu sự kiện chính thức kết nối thông suốt toàn bộ tuyến metro số 1 dài 19,7 km từ depot Long Bình (Suối Tiên) đến ga trung tâm Bến Thành, cũng như đã nối thông toàn bộ 3 nhà ga ngầm Bến Thành - Nhà hát TP - Ba Son và toàn bộ 2,6 km đi ngầm.

Sự kiện này cũng đánh dấu việc chuyển sang tăng tốc thi công lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu... trên toàn tuyến và lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện tại các nhà ga, bảo đảm hoàn thành 85% khối lượng dự án trong năm 2020, hướng tới mục tiêu vận hành khai thác cuối năm 2021.

Theo ông Thanh, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 bắt đầu khởi công từ tháng 8.2012, với 4 gói thầu chính đang triển khai, trong đó 3 gói thầu xây lắp chính gồm các gói thầu số 1a, 1b xây dựng đoạn ngầm, gói thầu số 2 xây dựng đoạn trên cao và gói thầu số 3 về thiết bị, đầu máy toa xe.

Khối lượng toàn dự án đến nay đạt 71%, đoạn trên cao đã thông tuyến vào tháng 6.2018, trong đó cầu Sài Gòn của tuyến metro số 1 hợp long vào tháng 9.2016. Đoạn ngầm của dự án gồm: Gói thầu số 1b gồm 2 ga ngầm Nhà hát TP và Ba Son khởi công từ tháng 8.2014 đến nay đạt 80% khối lượng, trong đó, đoạn hầm thi công bằng công nghệ Khiên đào (TBM) gồm 2 ống hầm dài 781 m đã thông vào tháng 6.2018; Gói thầu số 1a gồm ga Bến Thành khởi công từ tháng 11.2016 đến nay đạt được 65% khối lượng.

“Hạng mục thi công tái lập đường Lê Lợi (đoạn Đồng Khởi đến Pasteur) và công viên trước Nhà hát TP dự kiến hoàn thành trước 30.4, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu là tháng 6. Chúng tôi cũng cố gắng hoàn thành toàn bộ công tác hoàn thiện, cơ điện tầng B1 ga Nhà hát TP trước 30.4, sớm 5 tháng so với dự kiến. Cũng trong hôm nay (17.2), công tác phá dỡ tường vây vị trí tiếp giáp 2 gói thầu của đoạn ngầm là 1a và 1b đã hoàn thành, sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch”, Phó giám đốc Ban QLĐSĐT khẳng định và nêu rõ đang hướng đến mục tiêu đưa metro số 1 về đích vào quý 4/2020.

Không chỉ tuyến metro số 1 quyết tâm tăng tốc, mới đây, trong Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, yêu cầu đến tháng 6, tất cả quận, huyện, các đơn vị liên quan phải giải quyết việc đền bù một cách cơ bản để dự án được khởi công theo đúng tiến độ vào tháng 10.

Nhìn lại lịch sử 14 năm từ ngày bắt đầu lập dự án vào năm 2006, có lẽ ít dự án nào của VN lại gặp trắc trở nhiều như tuyến metro số 1. Việc liên tục lùi đích do những khó khăn về vốn, thủ tục giải ngân, điều chỉnh tổng mức đầu tư đã kéo theo rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho TP.HCM như: ùn tắc, kẹt xe lan rộng, đường phố nhếch nhác, hoạt động kinh doanh của hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lô cốt, rào chắn...

Theo các chuyên gia, hệ thống metro hoàn thành sớm ngày nào tốt ngày ấy, vì đây được coi là lời giải cho bài toán ùn tắc giao thông và mấu chốt để quy hoạch không gian đô thị cho TP trong tương lai.