Mở cửa bầu trời, đột phá kinh tế

Thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Trong vòng 1 thập niên (từ năm 2008 đến 2018), thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, ổn định với tốc độ trung bình luôn đạt 2 con số. Năm 2018, sản lượng vận chuyển hàng không của các hãng hàng không tại thị trường Việt Nam đạt 70 triệu lượt hành khách, tăng 12,6% so với năm 2017 và tăng trung bình 15,8%/năm. Cùng với đó, số lượng chuyến bay cất hạ cánh tại các cảng hàng không cũng đạt tốc độ tăng trung bình 13,7%/năm. Theo đánh giá của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Việt Nam là thị trường hàng không đang phát triển nhanh và năng động, xếp thứ 7 trong số những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới

Tiềm năng và dư địa còn rất lớn nhưng sự cạnh tranh của hàng không Việt Nam đang ở mức tối thiểu. Sau nhiều năm với sự thống trị của 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet Air (trong đó Jetstar Pacific là công ty con của Vietnam Airlines), thị trường mới xuất hiện thêm 2 tân binh là Bamboo Airways và Vietstar Airlines. Tuy nhiên Vietstar chỉ được cấp phép giới hạn cho hai loại máy bay là Embraer Legacy 600 và Beechcraft King Air B300. Tính ra, Việt Nam chỉ có 4 hãng hàng không đang được khai thác thương mại. Con số này là quá thấp so với 13 hãng hàng không thường lệ và gần 10 hãng bay thuê chuyến đang hoạt động ở Thái Lan. Số hãng hàng không đang khai thác ở Việt Nam cũng ít hơn so với Singapore, Malaysia, Philippines, Campuchia, Myanmar và ít hơn 5 lần so với Indonesia. Chính vì mức độ cạnh tranh quá thấp, thay vì phải hỗ trợ, bổ trợ cho du lịch để cùng nhau phát triển thì thực tế, hàng không lại đang bị coi là điểm nghẽn của du lịch Việt