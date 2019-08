'Mở cửa' đón 47 triệu lượt khách quốc tế

Meigo Mark không phải người nước ngoài duy nhất bất ngờ khi đặt chân tới dải đất hình chữ S. Mới đây, một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, David Rocco đã chọn tòa nhà cao nhất VN - Vinpearl Luxury Landmark 81 là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình thực hiện chương trình truyền hình ẩm thực ăn khách “David Rocco’s Dolce Vita” của mình. Nếu ở các nước, “David Rocco’s Dolce Vita” chỉ quay 1 tập nhưng riêng VN quay tới 2 tập. Vị đầu bếp này thừa nhận: “VN của các bạn mang đến cho tôi quá nhiều cảm hứng. Ở ngoài kia, có một phần không nhỏ bạn bè quốc tế khi nghĩ tới VN chỉ nghĩ tới chiến tranh, nghĩ tới một đất nước nghèo khó còn chưa vực dậy được hoàn toàn sau chiến tranh. Tôi phải để mọi người thấy, các bạn không chỉ có nền ẩm thực phong phú, đa dạng mà còn có sự đẳng cấp, chuyên nghiệp của hệ thống nhà hàng, khách sạn, biểu tượng cho một VN rất mới”.

VN có 3.260 km bờ biển, 125 bãi biển lớn nhỏ, hàng ngàn cảnh quan thiên nhiên và di tích văn hóa trải rộng khắp cả nước... Danh sách các bãi biển đẹp nhất hành tinh , những điểm đến đẹp nhất thế giới hằng năm không bao giờ thiếu Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Hạ Long... Thế nhưng, sự bứt tốc mạnh mẽ trong thập niên trở lại đây có sự đóng góp lớn từ các công trình, sản phẩm du lịch bài bản, có chiều sâu từ các doanh nghiệp (DN) du lịch lớn, chuyên nghiệp như SunGroup, VinGroup, FLC, Vina Capital... Nhiều công trình được thế giới vinh danh như: InterContinental Danang 4 năm liên tiếp được vinh danh là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới; Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills vào top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn; hay mới đây Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại Bãi Kem, Nam Phú Quốc cũng vừa được tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure vinh danh ở ba hạng mục giải thưởng danh giá; Mercure BaNa Hills French Village vượt qua hàng trăm đối thủ để đạt danh hiệu “khách sạn lãng mạn nhất thế giới” năm 2018. Chuỗi khách sạn hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế cũng liên tục được đầu tư tại các điểm du lịch trọng điểm như Vinpearl Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long; hệ thống cáp treo tại Đà Nẵng, Sa Pa, Hạ Long... Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu quốc tế lớn về du lịch đã có mặt tại VN như Accor, Marriot, Hyatt, Intercontinental, HG, Four Seasons... góp phần nâng cao năng lực quản trị và chất lượng của hạ tầng du lịch. Nhiều du khách nhận định, cùng chuẩn 5 sao nhưng khách sạn, resort tại VN vẫn đẳng cấp hơn tại nước ngoài một bậc.