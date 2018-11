Mỗi ngày chi gần 87 tỉ đồng mua hóa chất từ Trung Quốc

Số liệu trên vừa được Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại Bộ Công thương đưa ra, tổng hợp từ số liệu của hải quan, Bộ Công thương. Tính chung cả nước, trong 9 tháng, nhập khẩu hóa chất đạt 3,68 tỉ USD, chiếm 2% tỷ trọng hàng nhập khẩu cả nước, tăng gần 12% so cùng kỳ năm ngoái.



Trong đó, thị trường Trung Quốc với kim ngạch gần 1 tỉ USD, chiếm đến 27% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của cả nước và cũng là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam. Số liệu cũng cho thấy, nhập khẩu hóa chất từ Trung Quốc tăng 16,5% so cùng kỳ. Thị trường cung cấp hóa chất lớn thứ 2 cho Việt Nam là Hàn Quốc với kim ngạch tính chung 9 tháng đạt 493,8 triệu USD, chiếm 13,4% tỷ trọng, tăng 5,8% so cùng kỳ.

Sở dĩ Việt Nam nhập khẩu hóa chất từ Trung Quốc với số lượng lớn nhất do giá bán từ thị trường này rẻ hơn nhiều so với các thị trường khác, một phần không nhỏ được vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc về Việt Nam khiến giá thành thấp hơn so với hàng vận chuyển đường biển. Một nguyên nhân khác theo một nhà nhập khẩu hóa chất tại Q.Tân Bình, TP.HCM là do nhiều khách hàng là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đến từ Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, giám đốc kinh doanh hóa chất của doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hóa chất tại TP.HCM thông tin, một lượng hóa chất lớn này được nhập để phục vụ ngành công nghiệp dệt nhuộm. “Nhiều nhà máy dệt, xơ xợi, nhuộm… tại Việt Nam có vốn đầu tư từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc. Họ là những khách hàng lớn có nhu cầu lớn hóa chất phục vụ sản xuất. Nên lượng hóa chất nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trong vài năm trở lại đây tăng mạnh”, ông Trúc cho hay.