MSB chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu là ngày 8.10.2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7.10.2021.

Vào đầu tháng 9.2021, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của MSB lên 15.275 tỉ đồng từ mức 11.750 tỉ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận để lại hơn 4.775 tỉ đồng tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14.9.20201 cũng ra văn bản thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được MSB sử dụng để đầu tư vào các dự án chiến lược, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2021 - 2023 và đồng thời giúp ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, quản trị rủi ro cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III.

Trong những năm gần đây, chất lượng nguồn vốn, tài sản của MSB liên tục được cải thiện và đảm bảo các hệ số an toàn vốn đáp ứng chuẩn quốc tế Basel III và Ngân hàng Nhà nước. Sau 6 tháng đầu năm 2021, quy mô tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,64% so với cuối năm 2020, đạt hơn 183 nghìn tỉ đồng. Các chỉ số CAR, NPL, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lần lượt là 11,64%; 1,6%; 21,77%, luôn tốt hơn chuẩn quy định của cơ quan quản lý. Với những giải pháp linh hoạt để phát triển kinh doanh trong tình hình dịch bệnh bùng phát, MSB cũng ghi nhận mức lãi khả quan sau 6 tháng đạt hơn 3.200 tỉ đồng. Ngân hàng cũng tiến hành cơ cấu thời gian trả nợ cũng như miễn giảm lãi, phí cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Thông tư 01 và Thông tư 14 của NHNN. Tính đến hết tháng 6.2021, các khoản vay được cơ cấu do ảnh hưởng Covid-19 là 241 tỉ đồng và Ngân hàng tiến hành trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ này theo đúng quy định của Thông tư 03. Đồng thời Ngân hàng cũng dành ngân sách gần 30 tỉ đồng cho các hoạt động ủng hộ phòng, chống Covid-19 cho cộng đồng và hỗ trợ các khách hàng, cán bộ nhân viên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 30% trên cơ sở tổng tài sản tăng 8%, tính đến hết quý 2, MSB đã hoàn thành khoảng 95% kế hoạch cam kết với cổ đông. Việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% đang được Ngân hàng triển khai và dự tính hoàn thành niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức này trong năm 2020. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 được Đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 3.2021 thông qua với tỷ lệ dự tính trên 15%.

Cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức giá 28.550 vào ngày 15.9.2021, tăng 52% từ đầu năm và đạt đỉnh giá 31.500 đồng/cp ngày 16.8.2021. MSB cũng được lựa chọn trong rổ cổ phiếu của VN Diamond và VN Finlead khi đạt các tiêu chí của các ETF này. Kể từ khi được cấp margin, cổ phiếu MSB luôn nằm trong top 10 toàn thị trường các ngân hàng niêm yết về khối lượng giao dịch.

Thành lập năm 1991, MSB ra đời trong thời kỳ kinh tế mở cửa và phát triển của Việt Nam. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, ngân hàng không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đội ngũ gần 5.000 cán bộ, phục vụ gần 2,6 triệu khách hàng cá nhân và gần 60.000 khách hàng doanh nghiệp.