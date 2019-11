MSB vào Top 30 ngân hàng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

Đây là lần thứ 2 ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB nhận giải thưởng này, sau lần đầu tiên vào năm 2017. MSB đã vượt qua quy trình đánh giá nghiệm ngặt dựa trên bộ tiêu chuẩn khắt khe thông qua sự tư vấn của các nhà điều hành doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn, phân tích trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và hơn 33.000 độc giả bầu chọn.

Đại diện Global Finance nhận xét MSB đã có sự phát triển mạnh mẽ vượt trội trong thời gian qua, thể hiện thông qua sự tăng trưởng đáng kể ở hầu hết các chỉ tiêu về tài chính, kinh doanh. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản của MSB tăng 7,7% đạt hơn 148 nghìn tỉ đồng vào cuối kỳ, trong đó cho vay khách hàng tăng 18,5%, đạt 57.828 tỉ đồng. Đặc biệt, các mảng kinh doanh lõi của MSB đều đạt mức tăng trưởng 2 con số, cụ thể tín dụng cá nhân tăng hơn 46% và tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 42% so với cuối năm 2018. Tín dụng tăng trưởng tốt đã đem về 2.041 tỉ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập từ dịch vụ cũng tăng 82%, đóng góp 350 tỉ đồng lãi thuần. Nhờ đó tổng lợi nhuận trước thuế của MSB 9 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 1.063 tỉ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ năm trước.