Mua bán cổ phiếu trầm lắng, lợi nhuận môi giới ‘bốc hơi’ hàng trăm tỉ

Đây là tình trạng chung của hầu hết các công ty chứng khoán trong báo cáo kinh doanh quý đầu năm nay. Cụ thể, Công ty chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 702,9 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 239,8 tỉ đồng. Cùng kỳ năm trước, riêng SSI đã ghi nhận 1.000 tỉ đồng doanh thu và 479 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy công ty chứng khoán đang dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu này đã sụt giảm 30% về doanh thu và mất 50% về lợi nhuận so với quý 1/2018. SSI cho biết tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước động thái của khối ngoại và sự trầm lắng của thị trường, các nhà đầu tư trong nước cũng trở nên thận trọng hơn.

Tương tự, Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) cũng báo cáo lợi nhuận sau thuế quý đầu năm nay chỉ đạt 81,97 tỉ đồng, "bay" 75% so với cùng kỳ năm trước. Việc kết quả kinh doanh quý 1 đi xuống chủ yếu do hoạt động tự doanh giảm tới 75% và doanh thu môi giới chứng khoán chỉ đạt 111 tỉ đồng, giảm 52% do giá trị giao dịch của toàn thị trường sụt sâu so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính cũng chỉ còn 1,95 tỉ đồng so với số thu 58 tỉ đồng của quý đầu năm trước.

Không ngoại lệ, Công ty chứng khoán VNDirect cũng chỉ đạt doanh thu hoạt động 321 tỉ đồng, mất 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới còn 90,91 tỉ đồng, bằng 55% so với cùng kỳ; doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn còn 72,8 tỉ đồng, bằng 70% so với quý 1/2018… Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 88,87 tỉ đồng, mất đi 36% so với cùng kỳ năm trước.

Hay Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng báo cáo doanh thu quý 1/2019 đạt hơn 264 tỉ đồng, "bốc hơi" 27,7% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 59,9 tỉ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số thu từ hoạt động môi giới giảm mạnh 56,8%, lãi từ hoạt động tự doanh cũng giảm hơn 22%... là những nguyên tố chính khiến lợi nhuận của SHS không như kỳ vọng.

Đặc biệt, khoản lỗ lớn nhất đang thuộc về Công ty chứng khoán phố Wall (WSS) với mức lỗ trên 90,5 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ hơn 4 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do lỗ liên quan đến các khoản đầu tư tài chính và đánh giá lại giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính. Trong khi trước đó, kết thúc năm 2018 WSS báo lãi gần 40 tỉ đồng, cao nhất kể từ năm 2010 đến nay và mục tiêu kinh doanh năm 2019 của công ty là có lãi 15,3 tỉ đồng…