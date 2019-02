Mua vàng nhẫn lỗ ngay 400.000 đồng/lượng

Chênh lệch mua- bán vàng nhẫn hơn 400.000 đồng/lượng

Ngày 12.2, giá vàng trong nước tăng khoảng 50.000 đồng/lượng so với ngày 11.2, giá mua vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC lên 36,97 triệu đồng/lượng, giá bán lên 37,17 - 37,19 triệu đồng/lượng. Công ty Doji mua vàng miếng SJC với giá 36,97 - 37 triệu đồng/lượng, bán ra 37,27 - 37,3 triệu đồng/lượng. PNJ tăng giá mua vàng lên 37 triệu đồng/lượng, giá bán ra lên 37,2 triệu đồng/lượng…

Ngược lại, giá vàng nhẫn giảm 100.000 - 150.000 đồng/lượng so với ngày 11.2, giá bán còn 37,25 - 37,33 triệu đồng/lượng, giá mua vào của các tiệm vàng ở mức rất thấp, chỉ 36,8 - 36,85 triệu đồng/lượng, dẫn đến chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn 4 số 9 lên đến 400.000 - 450.000 đồng/lượng. Sở dĩ chênh lệch được kéo doãng là do các tiệm vàng sợ rủi ro nên cố tình đẩy giá bán lên cao. Người mua vàng nhẫn phiên hôm qua, hôm nay đã lỗ khá mạnh vì mức chênh lệch quá cao này. Giá vàng nhẫn trên thị trường vẫn đang cao hơn giá vàng miếng SJC từ 50.000 - 130.000 đồng/lượng.

tin liên quan Giá vàng biến động lạ trước ngày Thần tài Giá vàng thế giới ngày 12.2 có xu hướng giảm vào đầu ngày về mức 1.308 USD/ounce và sau đó tăng trở lại 1.311 USD/ounce khi giá USD tăng so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 97,03 điểm. Giá vàng SJC cao hơn giá thế giới 450.000 đồng/lượng. Giá vàng nguyên liệu trong nước tăng 60.000 đồng/lượng trong ngày 12.2, giá bán từ 36,89 - 36,97 triệu đồng/lượng, giá mua từ 36,82 - 36,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới ngày 12.2 có xu hướng giảm vào đầu ngày về mức 1.308 USD/ounce và sau đó tăng trở lại 1.311 USD/ounce khi giá USD tăng so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 97,03 điểm. Giá vàng SJC cao hơn giá thế giới 450.000 đồng/lượng. Giá vàng nguyên liệu trong nước tăng 60.000 đồng/lượng trong ngày 12.2, giá bán từ 36,89 - 36,97 triệu đồng/lượng, giá mua từ 36,82 - 36,9 triệu đồng/lượng.

Giá mua USD trên thị trường tự do tăng thêm 20 đồng, lên 23.220 đồng, giá bán giữ nguyên ở mức 23.240 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng/USD trong ngày 12.2, lên 22.905 đồng/USD. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tỷ giá trung tâm đã tăng 38 đồng chỉ trong 3 ngày (tương ứng 0,166%), trong khi tỷ giá từ đầu năm đến nay tăng 76 đồng. Ngược lại, một số ngân hàng giảm giá USD 5 đồng, giá mua USD tại Vietcombank còn 23.155 đồng/USD, giá bán còn 23.245 đồng/USD.

Sản lượng nữ trang vía Thần Tài tăng 30%

Giá vàng tiếp tục giữ ở mức cao khi ngày vía Thần Tài đến gần. Đại diện Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cho biết, cách đây 20 ngày, các tiệm vàng trên toàn quốc đã mua hàng của công ty chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài. Đến thời điểm hiện tại, hơn 90% sản lượng sản phẩm nữ trang phục vụ ngày vía Thần Tài đã được bán cho các tiệm vàng. Riêng ngày 11.2,khoảng 15.000 sản phẩm, tương đương khoảng 1.500 lượng vàng đã được bán ra. Số còn lại sẽ được công ty bán tại các cửa hàng.

Công ty vàng bạc đá quý Doji đã chuẩn bị khoảng 300.000 sản phẩm phục vụ ngày vía Thần Tài gồm vàng ép vỉ Kim Hợi Phát Lộc, Kim Hợi Chiêu Tài, Kim Thần Tài… với trọng lượng là 1-2-5 chỉ, lá bồ đề vàng 24K, quà tặng mỹ nghệ vàng Kim Bảo Phúc… Do ngày Thần Tài trùng với ngày lễ Tình nhân nên công ty dự báo nhu cầu sẽ tăng cao nên đã tăng sản lượng 30% so với năm 2018. Đồng thời công tác chuẩn bị cũng được công ty triển khai trên toàn hệ thống vào ngày mùng 9 và 10 âm lịch, chẳng hạn mở cửa từ 6 giờ sáng (mùng 10) cho đến khi hết khách, tăng lượng quầy giao dịch tại các cửa hàng, công tác bảo vệ, an ninh được thắt chặt, các khu vực giao dịch sắp xếp khoa học giúp khách hàng không phải chờ đợi quá lâu.