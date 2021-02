Mua vàng Thần tài, lỗ chỉ sau một đêm

Bà Ngọc An (Q.Tân Phú, TP.HCM) cho hay những năm trước bà hay mua cho 4 người trong nhà mỗi người 1 chỉ vàng để “lấy hên” và năm nay cũng không ngoại lệ. Lo ngại mua đúng ngày Thần tài (mùng 10 tết) sẽ vất vả vì đông đúc lại không mua đúng nhu cầu nên năm nay bà tranh thủ mua sớm vài ngày với giá 56,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước những phiên đầu năm giảm liên tục khiến bà Ngọc An mừng thầm vì thường đến ngày Thần tài, giá sẽ tăng do nhu cầu cao. Thế nhưng diễn biến năm nay khá bất ngờ, giá vàng tiếp tục giảm ngay trong ngày Thần tài và giảm mạnh sau ngày này. Như vậy chỉ sau 3 ngày, với 4 chỉ vàng bà Ngọc An đã lỗ 2,8 triệu đồng. “Mua vàng để cầu may nên cũng không đặt nặng vấn đề lời lỗ vì chưa bán ra ngay. Hầu như năm nào sau ngày Thần tài giá vàng cũng giảm nên người mua đều bị lỗ. Chỉ có điều năm nay giảm mạnh quá, tới gần 1 triệu đồng/lượng nên cũng xót ruột”, bà Ngọc An chia sẻ.