Nên xem xét bỏ khung giá đất

Bỏ khung giá đất là cần thiết Tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở, đất ở tăng cao trong khi khung giá đất lại quá lạc hậu đã phát sinh nhiều vấn đề. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá VN, trong một hội thảo về giá đất gần đây, cho biết VN là quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh và tốc độ đô thị hóa khá cao như TP.HCM 82,13%, Đà Nẵng 87,29%, Hà Nội 48,61%, Bình Dương 77%, Hải Phòng 46,3%, Cần Thơ 68,05%... Không những vậy, dân số tăng nhanh đã khiến nhu cầu về đất ở, đất xây dựng công trình công cộng, hạ tầng đô thị, văn phòng, khu công nghiệp... tăng cao trong khi nguồn cung không đáp ứng nổi. Điều này khiến giá đất liên tục biến động khó lường và là thách thức đối với công tác thẩm định giá đất. Khi thị trường diễn biến không ổn định, có lúc sôi động, sốt đất, sốt giá, nhưng cũng có thời gian trầm lắng, đóng băng; trong khi phương pháp xác định giá đất chưa phù hợp với thực tế, nhiều nội dung không rõ ràng, việc thực hiện còn nhiều vướng mắc, dẫn đến tình trạng xác định khung giá đất tại các địa phương có sai sót, gây thất thoát cho ngân sách hàng ngàn tỉ đồng. Mặt khác, do chưa có hướng dẫn về phương pháp, kỹ thuật định giá đất hàng loạt, các thẩm định viên gặp khó khăn khi tư vấn xây dựng khung giá đất, bảng giá đất do các tỉnh, TP quy định. Hiện nay tồn tại 2 loại giá đất: do nhà nước quy định và giá thị trường. Trong đó, khung giá đất do nhà nước quy định chỉ bằng 30 - 40% so với thị trường. Tình trạng trên đã phát sinh khá nhiều rắc rối, tiêu cực trong đền bù, giải tỏa, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cũng là một thách thức đối với các thẩm định viên khi thu thập, xử lý thông tin, khi xác định hệ số K để tư vấn giá cho cơ quan quản lý nhà nước. Theo luật sư Vân Trường, Đoàn luật sư TP.HCM, đến nay bảng giá đất đã bộc lộ nhiều bất cập, thậm chí lạc hậu so với thị trường. Điều này đã tạo hệ lụy không chỉ cho người dân, DN mà cả công tác quản lý đất đai của nhà nước. Nguyên nhân là do việc xây dựng khung giá đất, bảng giá đất tại các địa phương chủ yếu do các cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND các cấp thực hiện nên năng lực và thời gian đầu tư cho hoạt động này không nhiều; việc tham gia của các tổ chức tư vấn giá đất độc lập còn rất hạn chế; tiến độ xây dựng khung giá đất bị chậm so với quy định. Chính vì vậy, việc bỏ khung giá đất là cần thiết bởi nó sẽ giúp giảm một phần ngân sách của các địa phương khi chi tiền cho công tác điều tra, thẩm định, xây dựng bảng giá đất. Thay vì xây dựng khung giá đất, Chính phủ nên giao về cho các địa phương tự xác định, ban hành bảng giá đất, áp dụng cho cả người dân và DN. “Hiện nay như ở TP.HCM đang áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất, tức hệ số K, cho người dân, hệ số K này có thể dùng để xác định tiền sử dụng đất cho cả DN. Như vậy tránh phải lập hội đồng thẩm định giá đất, công ty thẩm định giá đất... rất rườm rà, mất thời gian, phát sinh nhũng nhiễu lại không chính xác”, luật sư Trường kiến nghị. Đình Sơn