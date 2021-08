New Mazda CX-5 đa dạng phiên bản, đa dạng lựa chọn

Có thể nói, tại Việt Nam thương hiệu Mazda do THACO AUTO phân phối mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn nhất. Danh mục sản phẩm của Mazda bao gồm 10 mẫu xe với tổng cộng 40 phiên bản, đi cùng với nhiều khoảng giá phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng. Đó cũng chính là một trong những lý do Mazda trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt trong suốt thời gian qua. Trong số đó, New Mazda CX-5 là một trong những mẫu xe có phong độ ổn định nhất trong phân khúc SUV tầm trung với doanh số đầu bảng trong 7 tháng đầu năm 2021. Đây cũng là mẫu xe luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất hằng tháng tại thị trường Việt Nam, với doanh số trung bình hơn 900 xe mỗi tháng - một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh gay gắt ở phân khúc SUV tầm trung như hiện nay.

Có nhiều yếu tố giúp New Mazda CX-5 tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường xe ô tô Việt. Một trong những yếu tố quan trọng chính là New Mazda CX-5 mang đến cho khách Việt nhiều khoảng giá phù hợp với khả năng của từng khách hàng, tương ứng với từng phiên bản và đa dạng mục đích sử dụng. New Mazda CX-5 được nhận xét là mẫu xe phù hợp với tập khách hàng trẻ trung, năng động và ưa thích trải nghiệm cảm giác lái.

Hiện tại, các phiên bản New Mazda CX-5 có mức giá chênh lệch nhau không đáng kể, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng sở hữu được phiên bản mong muốn. Mẫu xe này đang có giá khởi điểm sau ưu đãi từ 798 triệu đồng.

New Mazda CX-5 gồm 4 phiên bản và 2 tùy chọn động cơ là 2.0L và 2.5L. Đối với khối động cơ 2.0L khách hàng có đến 3 lựa chọn phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium. Cả 3 phiên bản đều sở hữu các trang bị nổi bật như màn hình cảm ứng 7 inch, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử, chế độ lái thể thao, kết nối Bluetooth/ Apple Carplay và Android Auto, gạt mưa tự động, hệ thống lên xuống kính 1 chạm,...

Trong đó, phiên bản Deluxe hướng đến những khách hàng yêu thích thương hiệu xe Nhật, đam mê trải nghiệm vận hành và sở hữu dòng sản phẩm mới với các giá trị riêng biệt, trong khoảng tài chính chưa tới 800 triệu đồng và ưu đãi vay mua xe chỉ cần trả trước từ 168 triệu đồng (chưa bao gồm thuế phí).

Phiên bản Luxury phù hợp với các khách hàng gia đình, có thêm những trang bị tiện nghi và giải trí cao cấp như ốp cản sau thể thao, cốp chỉnh điện, 10 loa thương hiệu Bose cao cấp. Khách hàng mua phiên bản này trong tháng 8.2021 được hỗ trợ 41 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi còn 838 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp Premium hướng đến các khách hàng yêu thích công nghệ, đề cao tính năng an toàn. Bên cạnh màn hình hiển thị tốc độ trên kính lái HUD, bản Premium còn được trang bị gói an toàn cao cấp i-Activsense gồm các tính năng như: Hệ thống đèn pha LED thông minh (ALH); Cảnh báo điểm mù (BSM); Cảnh báo chệch làn đường (LDWS); Hỗ trợ giữ làn đường (LAS); Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA). Phiên bản này cũng đang được hỗ trợ giá 42 triệu đồng, từ 919 triệu đồng xuống còn 877 triệu đồng.

Đặc biệt, với những khách hàng yêu thích khả năng vận hành mạnh mẽ, thì khối động cơ 2.5L mà THACO AUTO trang bị trên Mazda CX-5 sẽ làm hài lòng kể cả những khách hàng khó tính nhất.

Riêng với phiên bản Signature Premium được trang bị nội thất tiện nghi, hệ thống an toàn chủ động cao cấp nhất. Ngoài ra, khách hàng có thêm tùy chọn phiên bản 2 cầu chủ động (AWD), đi kèm các tính năng mới như camera 360 độ, hệ thống làm mát ghế ngồi. Đây là các trang bị các cao cấp nhất của New Mazda CX-5 tại thời điểm hiện nay. Và đúng như tên gọi của phiên bản, mẫu xe này chắc sẽ cùng với chủ nhân tạo nên dấu ấn phong cách riêng không hòa lẫn. Trong khoảng tài chính từ 889 triệu đồng, khách hàng có thể thỏa mãn đam mê vận hành với động cơ 2.5L mạnh mẽ.

Có thể nói, với New Mazda CX-5, khách hàng có cơ hội lựa chọn tốt nhất giữa 4 phiên bản sản phẩm và mang đến cảm giác phấn khích đích thực với đầy đủ các tính năng an toàn vượt trội, xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy.