Ngắm tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử trong sương mù Hà Nội

Đoàn tàu đi qua đoạn trên cao hồ Hoàng Cầu trước khi rẽ vào ga Cát Linh, điểm cuối của tuyến. Ban quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT cho biết, giai đoạn chạy thử sẽ kiểm chứng độ an toàn hệ thống và năng lực vận hành của toàn bộ nhân viên. Đây là một bước bắt buộc trong quá trình đánh giá an toàn do đơn vị Tư vấn ACT (Tư vấn độc lập đánh giá an toàn hệ thống) thực hiện

Ảnh Ngọc Thắng