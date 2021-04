Ngân hàng, công ty chứng khoán 'chạy đua' tăng vốn

Công ty CP chứng khoán SSI dự báo cả năm 2021 lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng tăng trưởng 24% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 15% so với cùng kỳ và chi phí tín dụng giảm. Đây là lý do giá cổ phiếu của ngành này tăng khá mạnh thời gian gần đây.