Ngân hàng Hàng Hải nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn TP.HCM

Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của ngân hàng đã thông qua kế hoạch niêm yết trong quý 3/2019. Kết thúc 9 tháng năm 2019, MSB đạt lợi nhuận trước thuế 1.064 tỉ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ, riêng quý 3/2019 có lợi nhuận 497 tỉ đồng, tăng 2.223% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng giải thích do có sự tăng trưởng mạnh về thu nhập lãi thuần và từ các dịch vụ khác cũng như kiểm soát tốt hoạt động cho vay nên chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm...