Ngành đường sắt thiệt hại gần 27 tỉ đồng do mưa lũ

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 7.10 đến 19.10, một số vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt đã bị hư hỏng, đặc biệt, có những vị trí phải phong tỏa dừng tàu để khắc phục hậu quả.

Tính đến 7 giờ ngày 19.10, hệ thống cầu, đường, hầm, cống... đã có hơn 30 điểm, vị trí trên tuyến đường sắt Bắc - Nam bị xói trôi nền đá, sạt lở taluy, đất đá trên núi cao tràn xuống đường sắt và nhiều điểm nước dâng cao ngập trên đỉnh ray từ 150 - 800 mm, gây mất an toàn chạy tàu, phải dừng chạy tàu.

Ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian có các điểm bị hư hỏng, trở ngại để khắc phục, giải phóng trở ngại, hoặc chờ nước rút để kiểm tra, sửa chữa và trả đường tốc độ chậm 5 km/h. Sau đó, tiếp tục sửa chữa để nâng dần tốc độ, trả về tốc độ khu gian theo quy định ban đầu.

Hơn 30 điểm sạt lở của đường sắt hiện đã được khắc phục Ảnh Ngọc Năm Cũng theo Tổng công ty Đường sắt, liên quan công tác vận tải, từ ngày 8.10 đến ngày 14.10, mưa bão làm tắc đường sắt khu vực Huế - Đông Hà; từ ngày 17.10 đến 19.10 tắc đường khu vực từ Đông Hà đến Đồng Hới và từ Đồng Hới đến Vinh, gây thiệt hại nặng nề. Ước tính số tiền do giảm doanh thu và chi phí phát sinh là 26,9 tỉ đồng.

Trong đó, về vận tải hành khách, thiệt hại khoảng 16,2 tỉ đồng do sụt giảm doanh thu và chi phí phát sinh, do phải ngừng chạy hoặc rút ngắn hành trình tàu khách và chuyển tải hành khách tất cả 72 chuyến tàu, dẫn đến doanh thu giảm khoảng 9,6 tỉ đồng. Chi phí phát sinh do chuyển tải, suất ăn miễn phí cho hành khách và chi phí phát sinh khác do tàu nằm chờ đường là hơn 400 triệu đồng, hành khách trả lại hơn 12.000 vé với khoảng 6,2 tỉ đồng tiền vé trả.

Về vận tải hàng hóa , tổng thiệt hại khoảng 10,7 tỉ đồng, gồm doanh thu giảm khoảng 10 tỉ do ngừng chạy 63 chuyến tàu hàng, chi phí phát sinh do chuyển tải hơn 600 triệu đồng.