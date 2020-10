Lũ chồng lũ tàn phá miền Trung

Tối 17.10, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết tại địa bàn thôn Tà Rùng (xã Húc, H.Hướng Hóa) đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vào khoảng 17 giờ, vùi lấp 1 nhà dân.

Theo ông Tuấn, thông tin ban đầu cho biết tại thời điểm xảy ra lở đất, trong nhà có 6 người. Hiện tại, đã tìm thấy 2 thi thể gồm Hồ Thị An và Hồ Thị Hạnh (chưa rõ tuổi).

Trao đổi với PV Thanh Niên vào tối qua, trung tá Lê Văn Hòa, Phó trưởng công an H.Hướng Hóa, cho biết công an huyện đã cử một nhóm công tác vào thôn Tà Rùng. “Lúc 21 giờ ngày 17.10, anh em vẫn chưa đến được hiện trường do mưa lớn, đường bị chia cắt, di chuyển rất nguy hiểm”, trung tá Hòa nói.

Nguyễn Phúc