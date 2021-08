Ngày 24.8:Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền nhưng không ‘đi chợ hộ’

Đại diện Sở Công thương cho hay, hôm nay 24.8, tình hình đăng ký “mua hộ” theo combo có 1 số khó khăn so với hôm qua (23.8). Lý do người dân phản ánh giá combo tại một số siêu thị có mức giá khá cao so với giá hàng hóa thực tế và giá bán tại các siêu thị cũng có khác nhau, chênh lệch về giá. Thế nên, đã có một số siêu thị phải xây dựng lại combo hàng hóa thiết thực, sát thực tế nhu cầu người dân hơn.

Ngoài ra, Sở Công thương cũng cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo người dân khi yêu cầu chuyển tiền đăng ký mua hàng "đi chợ hộ", nhưng không phải những trang bán hàng được lập bởi các tổ dân phố và hệ thống phân phối. Sở cảnh báo người dân nên liên hệ với các tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ và các đoàn thể trong phường để đăng ký “đi chợ hộ” bảo đảm an toàn, hàng hóa bán đúng giá hơn.

Trong ngày 24.8, đã có 74.033 hộ dân đăng ký mua hộ hàng hóa trên tổng 2.183.247 hộ dân của toàn thành phố, tăng 50.385 hộ đăng ký mua so với hôm qua (23.8).

Sở Công thương cho hay, các hệ thống phân phối đã cung ứng được 70.337 đơn hàng trên 74.033 đơn các hộ đã đăng ký, giảm 6,8% so hôm qua (23.8). Theo báo cáo của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, số đơn hàng còn lại sẽ được các hệ thông phân phối ngay trong sáng ngày mai (25.8).

Bên cạnh đó, có đến 274.633 hộ trên 590.859 hộ đăng ký túi an sinh.

Một ngày theo chân đội quân “đi chợ hộ” ở TP.HCM giữa dịch Covid-19

Số liệu cập nhật đến cuối ngày 24.8 cho thấy, kênh phân phối hiện có của toàn thành phố là 2.302 điểm bán bao gồm 76 siêu thị, 1.687 cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh thực phẩm bình ổn, 502 tiệm tạp hóa và chợ truyền thống (chủ yếu tại huyện Cần Giờ).