Nghệ An cần chú trọng phát triển, mở rộng đô thị

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Nghệ An cần nỗ lực phấn đấu để trên địa bàn tỉnh có những dự án lớn, có tính chiến lược để tạo chuyển biến mạnh mẽ cho địa phương.

Nghệ An là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước. Về phương hướng thời gian tới trong phát triển của Nghệ An , Thủ tướng nhấn mạnh đến tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa truyền thống bao gồm văn hóa vật thể, phi vật thể - vốn quý của người dân Nghệ An. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần có một chương trình hành động cụ thể, quyết liệt, năng động hơn nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.