'Nghẽn' giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng vùng KTTĐ phía nam, cho biết các dự án kết nối giao thông trong vùng đang được triển khai giữa các địa phương như Vành đai 3, Vành đai 4 - TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh)... Tuy nhiên, ông Phong thừa nhận: “Hạ tầng giao thông còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của vùng. Vận tải đường sắt, đường thủy hầu như chưa được quan tâm đúng mức”. Từ đó, ông Phong kiến nghị Bộ GTVT quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông như mở rộng QL1 và QL1K; kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 đến TP.Biên Hòa (Đồng Nai), đường Vành đai 3 (đoạn Bình Chuẩn - QL22); đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành (Bình Phước) để kết nối cụm cảng phía đông (Phú Hữu, Tân Cảng, ITC) với các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh; mở rộng QL13...

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho rằng Long An vừa thuộc vùng KTTĐ phía nam vừa thuộc vùng ĐBSCL, là cầu nối phát triển giữa 2 vùng. Khu vực phía đông của tỉnh quy hoạch phát triển đô thị sinh thái, công nghiệp nhẹ và nông nghiệp đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có vai trò bảo vệ và thoát lũ, tăng cường phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chế biến nông sản, nhằm giảm tải cho TP.HCM. Các vùng còn lại là vùng trữ nước, điều tiết nước, bảo tồn cảnh quan sinh thái, giảm thiểu xâm nhập mặn cho vùng ĐBSCL… Thế nhưng theo ông Cần, quy hoạch, phát triển hệ thống cao tốc quá chậm. Các quốc lộ kết nối giữa TP.HCM và Long An quá hẹp, quy hoạch đã lâu nhưng chưa có vốn đầu tư...