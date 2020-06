Người dân bán vàng nhiều hơn mua

Cụ thể, các đơn vị được cấp phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn mua vào 447.182 lượng vàng trị giá 20.277 tỉ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lượng vàng bán ra tăng đến 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 441.618 lượng, giá trị 20.098 tỉ đồng. Dù tốc độ tăng trưởng doanh số bán vàng của các đơn vị cao hơn nhưng xét về con số thì lượng vàng mua vào cao hơn bán ra 5.564 lượng.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vàng trong nước tăng cùng giá thế giới . Giá vàng thế giới đã lên đến mức cao nhất trong 6 tháng qua, gần 1.760 USD/ounce vào ngày 18.5, thấp nhất là 1.487 USD/ounce vào ngày 17.3. Giá vàng miếng SJC đạt mức cao nhất vào ngày 18.5 lên 49,2 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất là 42,7 triệu đồng/lượng vào ngày 2.1. So với cuối năm ngoái, giá vàng thế giới đầu tháng 6 tăng 11,3% với mức 1.700 USD/ounce, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 14%, lên 48,7 triệu đồng/lượng.

Giao dịch ngoại hối trong 6 tháng đầu năm giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh số mua ngoại tệ đạt 19,6 tỉ USD, bằng 43,63% so với cùng kỳ năm 2019; doanh số bán ra đạt 17,6 tỉ USD, bằng 40,8% so với năm 2019.

Nhìn chung tình hình mua bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM ổn định, các ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp và người dân. Tỷ giá có xu hướng tăng từ cuối nửa tháng 3 và đầu tháng 4, đến nay lại giảm dần. Tính đến ngày 8.6, tỷ giá trung tâm tăng 0,37% so với cuối năm 2019, ở mức 23.240 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng tỷ giá 0,56%, quanh mức 23.140 đồng/USD ở chiều mua vào và 23.350 đồng/USD ở chiều bán ra. Trên thị trường tự do, giá USD tăng 0,34%, quanh mức 23.230 – 23.270 đồng/USD.