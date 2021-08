Người dân TP.HCM đăng ký nhận cứu trợ qua ứng dụng gọi xe công nghệ

Cụ thể, kể từ ngày 6.8, ứng dụng gọi xe Be ra mắt tính năng “Cần hỗ trợ” nhằm tiếp nhận thông tin những trường hợp khó khăn, cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm tại tâm dịch TP.HCM. Trên màn hình chính của ứng dụng Be, khi bấm vào nút “Cần hỗ trợ”, ứng dụng sẽ chuyển đến bản đăng ký thông tin dành cho người dân như họ tên, số điện thoại liên lạc, số người trong gia đình, các nhu cầu cần hỗ trợ, quận huyện đang sinh sống. Người dân có thể tự đăng ký nhận hỗ trợ cho bản thân, gia đình, hoặc đăng ký giùm các hoàn cảnh khó khăn khác.

Cùng ngày, Tổng đài chăm sóc khách hàng và tài xế 1900 232345 của Be mở thêm nhánh số 0 để tiếp nhận các trường hợp cần giúp đỡ và nhánh số 4 để tiếp nhận thông tin hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Tổng đài Be và Ứng dụng Be là kênh tiếp nhận hoạt động 24/7, nằm trong khuôn khổ Dự án "Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid -19 trên địa bàn thành phố" do Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TP.HCM triển khai, phối hợp với các cơ quan báo chí, Be Group, và các công ty, tổ chức thiện nguyện khác.

Trên cơ sở thông tin cần được giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, Dự án hỗ trợ sẽ tổng hợp tất cả nhu cầu, thực hiện xác minh và Be tiến hành vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân theo nhu cầu. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 suất hỗ trợ thông qua dự án này.

Trước đó, Be Group cũng đã đồng hành cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trong công tác tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu hỗ trợ của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, dựa trên danh sách các cuộc gọi nhỡ đến tổng đài 1022 (nhánh 2) do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, nhân viên tổng đài Be sẽ chủ động liên lạc lại từng trường hợp, xác nhận các thông tin cần thiết, với nỗ lực không bỏ sót người gặp khó. Các cuộc gọi ra này được thực hiện thông qua đầu số 028 7100 6869, trong các khung giờ từ 8 - 11 giờ 30 và từ 14 - 19 giờ mỗi ngày. Các thông tin được người dân cung cấp thông qua cuộc gọi xác nhận do tổng đài viên của Be Group thực hiện sẽ được chuyển hoàn toàn cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và gửi các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý, hỗ trợ người dân.

Theo thống kê, chỉ sau 3 ngày triển khai, Be đã hỗ trợ xử lý được 3.000 cuộc gọi cho đường dây 1022, trong đó có đến 80% các yêu cầu là về vấn đề hỗ trợ thực phẩm. Về kênh tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Be và tổng đài riêng của Be, đã ghi nhận gần 1.000 yêu cầu hỗ trợ chỉ trong 2 ngày. Các yêu cầu sau khi xác minh thành công đều đã được nhóm Tổng đài chuyển đến nhóm hỗ trợ thực phẩm ngay trong ngày và công tác giao đồ cứu trợ đến người dân được thực hiện trong ngày sau đó.

Bên cạnh đó, Be cũng phối hợp với Sở GTVT và Sở Y tế Hà Nội thành lập đội xe phản ứng nhanh nhằm hỗ trợ cho các hoạt động y tế trên địa bàn Thủ đô. Công việc của đội xe phản ứng nhanh là chia nhau trực 24/24 giờ để nhận chuyên chở miễn phí mẫu xét nghiệm Covid-19 từ các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã về CDC Hà Nội tại 70 Nguyễn Chí Thanh. Tại Quảng Ninh, hoạt động chuyên chở miễn phí người nhập cảnh hoàn thành cách ly tập trung về cách ly tại nơi cư trú cũng đang được hãng xe này phối hợp triển khai, chuẩn bị chính thức vận hành. Đồng thời, hỗ trợ các nhóm thiện nguyện trong công tác vận chuyển hàng cứu trợ.

Hiện tại, tỷ lệ giao hàng thành công đang là 97% với các đơn hàng mẫu phẩm y tế ở Hà Nội và 95% với các đơn cứu trợ thực phẩm ở TP.HCM.