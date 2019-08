Người dân TP.HCM nhận cấp lại giấy phép lái xe ở đâu?

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe , Sở GTVT TP.HCM thông báo các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn như sau:

Bốn điểm tiếp nhận hồ sơ bao gồm: 51/2 Thành Thái, phường 14, quận 10; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; số 937 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8.

Hai điểm cấp giấy phép lái xe quốc tế gồm: 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 và 937 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8.

Các trường hợp được cấp đổi bao gồm cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do Sở GTVT TP.HCM cấp; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do Sở GTVT của các tỉnh, TP khác, do ngành công an và ngành quân đội cấp.

Nếu người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp; cấp đổi giấy phép lái xe do đăng ký dịch vụ công cấp độ 3, do đăng ký qua tổng đài (028).1081 thì có thể liên hệ địa chỉ 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 (Phòng Quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe).