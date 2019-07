Nguồn cung bất động sản 6 tháng cuối năm nay có thể tăng mạnh

Thuyết trình về nghiên cứu thị trường bất động sản quý 2 vừa qua, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết trong 3 tháng qua, cả nước có nguồn cung căn hộ chung cư là hơn 19.000, sản phẩm thấp tầng hơn 10.000 sản phẩm. Nguồn cung căn hộ và nhà ở thấp tầng đều nhiều hơn trong quý 1.

Nguồn cung tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. Cụ thể, tại Hà Nội có hơn 7.300 căn hộ chung cư và hơn 400 sản phẩm thấp tầng. Tại TP.HCM có hơn 6.500 căn hộ chung cư và gần 700 sản phẩm thấp tầng được đưa ra thị trường. Nguồn cung bất động sản loại hình nhà ở ra thị trường trong quý 2 đều nhiều hơn quý 1.

Trong quý 2, nguồn cung ra thị trường tại Hà Nội nhiều nhất là phân khúc căn hộ trung cấp có giá từ 25 - 35 triệu đồng/m2 với hơn 5.700 căn hộ và lượng giao dịch thành công nhiều nhất cũng ở phân khúc này với hơn 4.200 giao dịch thành công. Tiếp theo đó, loại căn hộ bình dân có giá dưới 25 triệu đồng/m2 có hơn 1.000 sản phẩm ra thị trường, giao dịch thành công đến gần 900 căn hộ.

Tại TP.HCM, trong quý 2, căn hộ trung cấp mới được đưa ra thị trường có hơn 4.500 căn hộ, giao dịch thành công hơn 3.400 căn hộ.

Một điểm khác biệt giữa thị trường bất động sản TP.HCM và Hà Nội là trong quý 2, căn hộ cao cấp tại TP.HCM đưa ra thị trường nhiều hơn, với hơn 1.700 căn hộ, giao dịch thành công hơn 1.300 căn hộ, trong khi tại Hà Nội, số lượng căn hộ cao cấp mới đưa ra thị trường chỉ là hơn 500 căn hộ, giao dịch thành công đạt gần 300 căn hộ.

Giao dịch thành công 32.000 trong tổng số hơn 50.000 bất động sản

Thống kê trong 6 tháng đầu năm, Hội Môi giới bất động sản cho biết, có hơn 50.000 sản phẩm bất động sản nhà ở được đưa ra thị trường. Trong đó, thị trường đã giao dịch thành công hơn 32.000 sản phẩm.

Tuy nhiên, nguồn cung sản phẩm bất động sản ra thị trường và lượng giao dịch bất động sản thành công trong 6 tháng đầu năm nay đều sụt giảm so với 6 tháng cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, giảm mạnh nhất là ở TP.HCM, lượng cung bất động sản nhà ở chỉ bằng 39,1% so với cùng kỳ năm 2018, trong khi tại Hà Nội, nguồn cung bất động sản nhà ở chỉ bằng 46,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhìn nhận, thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm nay mặc dù có sự sụt giảm về lượng cung và lượng giao dịch so với 6 tháng đầu năm 2018 nhưng tỷ lệ hấp thụ vẫn ở mức tương đối cao. Điều này cho thấy lực cầu tại 2 khu vực này vẫn rất mạnh. Giá bất động sản nhà ở có chiều hướng tăng nhẹ nhưng không sốt, thị trường duy trì ở mức ổn định nên không xuất hiện bong bóng bất động sản.

Bên cạnh đó, một số vùng có thị trường bất động sản đã phát triển mạnh trong một vài năm trở lại đây như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai,… cũng cho thấy sự giảm tốc về cả nguồn cung mới và lượng giao dịch bởi sự rà soát các dự án từ chính quyền địa phương.

Nhận định về tình hình thị trường bất động sản trong 6 tháng cuối năm, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam lạc quan cho rằng, với thị trường Hà Nội, nguồn cung bất động sản chào bán ra thị trường và lượng giao dịch dự kiến tăng mạnh. Giá bán không có nhiều biến động lớn (dao động dưới 5%), tính hấp thụ tiếp tục duy trì ở mức cao.