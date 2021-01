Nguy cơ mua phải đặc sản Việt từ... Trung Quốc

Ngày 18.1, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP hướng dẫn tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây đào do người dân trồng trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Cụ thể, Bộ NN-PTNT đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xác nhận về “đào rừng” do người dân trồng để bán cành, gốc vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Bộ NN-PTNT khẳng định việc khai thác cây đào, cây mai nằm ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự bỏ vốn là do chủ rừng quyết định. Bộ NN-PTNT cũng đề nghị chính quyền cấp tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền vận động người dân không chặt, phá cây rừng. Các địa phương tùy theo điều kiện cụ thể, trong thời gian trước mắt có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ách tắc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hợp pháp.