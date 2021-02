Nhà đầu tư Mitsubishi của Nhật rút khỏi dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 3

Dự án này tách biệt với Nhà máy điện than Vũng Áng 2 mà chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đang cùng theo đuổi. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 đã được quy hoạch tại Bình Thuận và dự kiến đi vào hoạt động năm 2024. Theo Nikkei Asia, OneEnergy - một liên doanh của Mitsubishi và Tập đoàn CLP của Hồng Kông, nắm giữ 49% cổ phần trong dự án Nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 với tổng trị giá 2 tỉ USD. Tập đoàn điện lực Việt Nam (EViệt Nam) sở hữu 29%. Hiện các công ty Trung Quốc đang xử lý việc thu mua vật liệu, xây dựng và giao thiết bị. Trong số các ngân hàng đứng sau Vĩnh Tân 3 có Ngân hàng Công thương Trung Quốc, còn Standard Chartered và HSBC đã rút vốn. “Đây là lần đầu tiên Mitsubishi rút khỏi dự án nhiệt điện than và tập đoàn này cũng sẽ không xây dựng bất kỳ nhà máy mới về nguồn nhiên liệu này sau dự án Vũng Áng 2”, bài báo viết. Thay vào đó, tập đoàn này có kế hoạch phát triển các dự án điện ít gây hại cho môi trường, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời.